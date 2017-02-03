Тула, 3 февраля, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Ход исполнения государственного оборонного заказа научно-производственным объединением «Сплав» проверит министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках визита в Тулу 3 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Mil.ru Сергей Шойгу прибыл в Тулу

Министр обороны на данный момент уже прибыл в регион. Как планируется, он ознакомится с процессом производства военной продукции, а также проведет рабочее совещание с участием представителей Ростеха, руководства НПО «Сплав» и органов военного управления оборонного ведомства.

В рамках визита также запланирована встреча с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

На территории Тульской области дислоцировано соединение Воздушно-десантных войск, Суворовское военное училище, а также сосредоточены предприятия оборонно-промышленного комплекса, работающие в рамках военного госзаказа. Научно-производственное объединение (НПО) «Сплав» входит в госкорпорацию «Ростех» и специализируется на выпуске реактивных и тяжелых огнеметных систем («Град», «Смерч», «Ураган» и др.).