Барнаул, 3 февраля, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Выпуск трех видов элитных сыров — «Алтайского», «Швейцарского» и «Советского» — возобновил с начала года Алтайский маслосырзавод. Как сообщает сегодня, 3 февраля, официальный сайт региона, произошло это после успешной реконструкции производства. Речь идет об установке высокотехнологичного оборудования и новой линии в приемном отделении, а также о капитально отремонтированных производственных помещениях.

Светлана Шаповалова Элитные сыры, произведенные на предприятии алтайского бизнесмена («Моццарелла», «Гранд кафе ЛД») Ливи Данелии

По данным управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, на сегодняшний день мощности завода позволяют перерабатывать до 80 тонн молока в сутки, а сам завод нацелен на производство качественных натуральных сыров.

Напомним, в 2007 году на Празднике сыра мастера Алтайского маслосырзавода установили рекорд России, изготовив сырную голову весом 721 килограмм.

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В планах предприятия — прием на работу около 100 работников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, уничтожение санкционных продуктов не слишком беспокоит производителей сыра в Алтайском крае. В настоящее время в регионе производят не только сыр «Камамбер», но и «Маскарпоне», а также — «Рикотту», «Моццареллу», «Бурату» и ряд других. В декабре 2016 года алтайские производственники анонсировали абсолютно новый сорт сыра.

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Его рецептура целых три года зрела в Сибирском НИИ сыроделия, а производство осуществили на Троицком маслосырзаводе.

Напомним, в конце прошлого года рост объемов производства в молочной промышленности составил 101,4%, масложировой промышленности (103,6%).