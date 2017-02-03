Махачкала, 3 февраля, 2017, 11:59 — ИА Регнум. Защитник Сергей Брызгалов, ранее выступавший за грозненский «Терек», подписал контракт с махачкалинским «Анжи». Об этом сообщается на официальном сайте дагестанского клуба.

Дмитрий Голубович Сергей Брызгалов

«Защитник Сергей Брызгалов подписал с «Анжи» годичный контракт, — говорится в сообщении. — В своей карьере 24-летний футболист выступал за «Сатурн» Раменское, московские «Спартак» и «Спартак-2», а также «Терек».

После семнадцати матчей в чемпионате России махачкалинский «Анжи» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.