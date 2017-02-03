Скриншот с видео 02.02.17 ОБСЕ бегут из Донецка Бегство ОБСЕ

Донецк, 3 февраля, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Отъезд представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из Донецка на трёх автомобилях засняли на видеокамеру жители Донецка. Видеоматериал опубликован на сайте YouTube.

«Наша доблестная ОБСЕ в Донецке: одна, вторая, третья — с прицепом, с вещами», — сообщил автор видеоматериала. Он пояснил, что европейцы стремятся как можно скорее покинуть город, поскольку идут боевые действия — ВСУ стреляют.

«Они [ОБСЕ] говорят, что не стреляют. А почему же мы тогда уезжаем-то, товарищи ОБСЕ? И один быстрее другого, что самое интересное. Нарушают правила дорожного движения… Главное — прицепчик у них есть», — сообщил автор репортажа.

Во время движения автомобиль донбассцев поближе подъехал к одной из машин ОБСЕ, и на видео были зафиксированы номерные знаки. «Так не стреляет ведь никто. Вы куда, господа?!» — сказал донбассец, обгоняя машину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД России призвал специальную миссию ОБСЕ вести беспристрастное наблюдение за тем, что происходит в Донецке, где украинская армия в нарушение всяческих договорённостей ведёт обстрелы из реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган» и из орудий тяжёлой артиллерии. ОБСЕ должна зафиксировать нарушения со стороны ВСУ — в соответствии с её мандатом.

«Её [миссии ОБСЕ] видеокамеры зарегистрировали, что первые массированные обстрелы начались с северо-западного и западного направлений, то есть с позиций украинских силовиков. Причём огонь велся из танков, артиллерийских систем, а также систем залпового огня», — отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.