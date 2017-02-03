Москва, 3 февраля, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели мирного населения в результате артиллерийских обстрелов Донецка 1−3 февраля со стороны Украины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

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В период с 1 по 3 февраля 2017 года украинские военнослужащие, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц министерства обороны Украины, осуществили артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения нескольких районов города Донецка, а также населенных пунктов Ясиноватая и Макеевка, отмечает СКР. «В результате трое местных жителей погибли, еще 15 были госпитализированы с различными телесными повреждениями. Кроме того, повреждено не менее 60 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет продолжит документировать все факты преступлений против мира и безопасности человечества, которые, как известно, не имеют срока давности. «Поэтому собранные нами материалы могут послужить доказательствами в любом судебном процессе по этим событиям», — заверяют в ведомстве.

Ранее МИД России заявил об ожиданиях конкретных результатов специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая также зафиксировала применение запрещенных Минскими соглашениями вооружений со стороны ВСУ.