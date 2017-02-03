Манила, 3 февраля, 2017, 11:39 — ИА Регнум.



MindanaoEditor65 Отряд филиппинских маоистов

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил 2 февраля, что разрывает соглашение о прекращении огня с повстанцами-маоистами, сообщает Associated Press.

С таким заявлением глава островного государства выступил спустя два дня, после того как мятежники отказались от своих обязательств по поддержанию перемирия, ссылаясь на отказ правительства освобождать задержанных, а также обвиняя Манилу в наступлении на их позиции.

В свою очередь, Дутерте подчеркнул, что лидеры мятежа были освобождены в рамках уступок, направленных на подготовку мирных переговоров. Он добавил тем не менее, что мятежники выступили с завышенными требованиями, неприемлемыми для военных страны.