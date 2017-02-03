Таллин, 3 февраля, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Эстонское молочное предприятие E-piim заключило первый в истории двусторонних отношений стран долгосрочный контракт с японским партнером на поставку 500 тонн сыра марки Gouda. Об этом ИА REGNUM сегодня, 3 февраля, сообщили на предприятии, отметив, что по условиям договора, груз должен быть отправлен в течение первого полугода. Заключению договора предшествовала отправка пробной партии эстонской продукции.

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По словам председателя правления E-piim Яануса Муракаса, прорыва удалось достичь благодаря более чем двухлетним партнерским отношениям. Эстонские молочники рассчитывают, что им удалось завоевать доверие партнеров на столь экзотическом рынке и теперь продажа продукции пойдет заметно активнее. К плюсам японского рынка он отнес его огромные объемы, платежеспособность и стабильность, а также определенный консерватизм, который позволяет сохранять бизнес-отношения неизменными в течение десятилетий.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, молочная отрасль Эстонии переживает глубокий кризис. Из-за санкционной войны экспорт молока в Россию упал с прежних 49 млн евро до одного миллиона евро. Острую конкуренцию на внутреннем рынке молочникам Эстонии оказывают коллеги из Латвии и Литвы — из-за чего закупочные цены на молоко упали до минимумов. Отмена в Евросоюзе гарантированных молочных квот привела к падению цен на 60% по всему ЕС. Кроме того, импортные потребности Китая, на рынок которого рассчитывали эстонские молочники, заметно снизились, а доллар укрепился.