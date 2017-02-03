Таллин, 3 февраля, 2017, 11:16 — ИА Регнум. За 2016 год в Эстонии было поставлено на учет 23 078 новых легковых автомобилей, а также 4972 машин коммерческого назначения. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщило эстонское издание «Деловые ведомости» со ссылкой на данные Департамента шоссейных дорог страны.

Riedelmeier Внедорожник

При этом впервые среди автомобилей на первое место вышли «внедорожники» всех типов (к ним в Эстонии относят кроссоверы, городские джипы, минивэны, семейный паркетник) — 32% всего авторынка страны. В 2015 году этот показатель составлял 25,1%.

Комментируя причины такого выбора автолюбителей Эстонии, эксперты объясняют это как низкими кредитными ставками (в основном, банковская маржа составляет от 3%), так и разумной ценовой политикой автодилеров, которая делает доступной для среднестатистического покупателя машины данного класса. Так, самый популярный кроссовер последних лет Nissan Quashqai можно прибрести в базовой модификации за 17 390 евро в лизинг. Кроме того, линейка кроссоверов-городских джипов в Эстонии представлена довольно широко — более восьми моделей. На популярности кроссоверов последних лет сказалось и снижение затрат на автотопливо благодаря падению цен на мировом рынке.