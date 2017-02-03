Москва, 3 февраля, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Часть участников валютного рынка поверила в сказку на ночь про ослабление санкций США в отношении ФСБ России, и поэтому произошла столь бурная реакция на валютном рынке. Но рынок довольно быстро переварил эту информацию. USD/RUB вернулся к 59,4, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

ИА REGNUM Рубль

«Нужно понимать, что введение санкций — быстрая процедура. А снятие санкций — длительная процедура, требующая многочисленных обсуждений, согласований между различными инспекциями. Этот процесс может растянуться на много лет. Достаточно посмотреть пример Ирана: санкции США к Тегерану были введены в 1979 году, а частично сняты были лишь в 2016 году, при этом ряд американских политиков продолжает настаивать на продлении санкций», — пояснил Ткачук.

По его мнению, «санкции к России могут также действовать много лет, при этом не исключены отдельные периоды ослабления/усиления санкций. С опровержением информации о скором снятии санкций с России уже выступили пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер и президент США Дональд Трамп».

«Сегодня, 3 февраля, курс пары USD/RUB окатился вниз к 59,3, но это связано исключительно с ростом цен на нефть. На российском валютном рынке внимание переключится на заседание Центробанка России. Тут сюрпризов не ожидается, вероятно, ставка будет оставлена на уровне 10%», — полагает эксперт.

Напомним, 2 февраля на валютном рынке произошло неожиданное событие. Рубль резко укрепился, в моменте USD/RUB опускался до 58,5. Поводом стало решение Министерства финансов США разрешить американским компаниям, в частности Microsoft и Cisco, взаимодействовать с ФСБ в качестве регулятора в области импорта криптографических IT-продуктов в Россию. Это послабление было почему-то воспринято как существенное потепление отношений между Россией и США, которое в перспективе приведёт к ослаблению санкций. Но речь идёт лишь об ослаблении санкций к ФСБ, введенной администрацией Барака Обамы в ходе избирательной компании Хиллари Клинтон.