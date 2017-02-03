Чэнду, Китай, 3 февраля, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Житель китайского города Чэнду рассказал журналистам о том, как ему удалось избежать возможной гибели в числе прочих пассажиров судна, перевернувшегося у берегов Малайзии 28 января. Мужчине, его жене и родителям удалось избежать кораблекрушения благодаря счастливой случайности.

Жорж-Пьер Сёра. Корабль. 1886

Семья Ли забронировала билеты на судно через интернет, однако из-за потерянного по прибытию в Кота-Кинабалу мобильного телефона граждане КНР не смогли подтвердить свою бронь. Купив новый телефон, граждане КНР позвонили в местное туристическое агентство, где им сказали, что все билеты проданы, и предложили уплыть следующим судном, пишет «Сина синьвэнь».

«По счастливой случайности мы не попали на злополучный корабль, который затонул из-за шторма. Я благодарен судьбе за это. Кроме того, я и члены моей семьи выражаем искренние соболезнования всем тем, кто потерял своих близких 28 января», — сообщил журналистам Ли.

В результате кораблекрушения у берегов Малайзии погибли трое граждан КНР, еще пятеро туристов числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, генеральный консул КНР в Малайзии Чэнь Пэйцзе направил властям страны просьбу провести подводные поиски пропавших в результате кораблекрушения туристов.