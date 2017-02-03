Сиэтл, США, 3 февраля, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Американская сеть магазинов Nordstrom решила отказаться от закупок у одного из своих поставщиков — фирмы модных изделий, принадлежащей дочери президента США Иванке Трамп. Формальная причина отказа — плохой сбыт товаров бренда в универмагах, сообщили в пресс-службе Nordstrom, пишет журнал The Hollywood Reporter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опора на собственные силы

В компании пояснили, что решение о закупках товаров у того или иного поставщика принимается по результатам продаж. В этом сезоне решено не приобретать товары у фирмы Трамп — предыдущие продажи были плохими.

«Каждый год мы отсеиваем примерно 10% и обновляем свой ассортимент приблизительно таким же количеством товаров», — отмечает ритейлер.

Напомним, президент США Дональд Трамп не исключает возможности работы Иванки Трамп в Белом доме. Сейчас Иванка и её муж Джаред Кушнер, назначенный старшим советником Трампа, обустраиваются в Вашингтоне после переезда из Нью-Йорка.