Ставрополь, 3 февраля, 2017, 11:04 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество

В Ставропольском крае начинается судебный процесс по обвинению в коррупции бывшего главного специалиста отдела имущественных и земельных отношений администрации Степновского района Евгения Цыганкова. Он обвиняется в мошенничестве с земельными участками сельскохозяйственного назначения.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона, по версии следствия, Цыганков, будучи районным чиновником, составил фиктивную справку отдела Управления Роснедвижимости по Ставропольскому краю, фиктивные копии акта установления границ и передачи земельного участка и свидетельство на право собственности на землю.

Так он оформил в свою собственность муниципальный земельный участок сельскохозяйственного назначения. Он причинил ущерб администрации района на сумму свыше 851 тыс. рублей.

Дело бывшего районного чиновника раскрыто. Обвинительное заключение утверждено и направлено в Степновский районный суд для рассмотрения по существу.

Ставрополье — крупнейший в России аграрный регион. Дела о махинациях с сельхозземлями попадают в поле зрения следствия в крае регулярно. Так, осенью минувшего года в Андроповском районе начался суд над бывшим главой Новоянкульского сельсовета, его сыном и подельниками, организовавшими захват земельного участка бывшего сельскохозяйственного кооператива «Янкульский».

По поддельным документам они пытались получить в свою собственность участок площадью не менее 3086 га на сумму свыше 100 миллионов рублей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном прокуратуре, за год в 2016 году выявлено около 4,8 тыс. нарушений земельного законодательства, возбуждено 19 уголовных дел.

Отсутствуют сведения о 1,4 млн га земель сельхозназначения (сведения о 458 тыс. га уже внесены). Выявлено 112 фактов незаконной распашки пастбищ, распространены нарушения запрета на формирование земельных участков с водными объектами.