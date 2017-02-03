Рим, 3 февраля, 2017, 10:58 — ИА Регнум. «Чередование фаз, противоречивых и положительных, характеризует отношения между Белоруссией и Россией с самого начала, из-за контраста в общих экономических интересах и международной политике», — пишет геополитическое итальянский онлайн журнал EastJournal.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Как считается издание, после ряда недавних событий трение между двумя странами бывшего Советского Союза, кажется, все более и более очевидным, поэтому Минск стал готовиться к сотрудничеству с Китаем.

При этом читателям напоминается, что интеграция между двумя странами выходит далеко за рамки экономической сферы: на самом деле, после создания межправительственной организации под названием «Межгосударственный Союз», установленный договором в конце девяностых годов, Минск и Москва сблизились во многих отношениях. Интеграция привела к созданию общего пространства безопасности, отмене пограничного контроля, гармонизации правил рынков труда и к более широкой конвергенции систем здравоохранения и образования.

Россия остается страной, с которой Белоруссия имеет самый большой объем торговли, треть экспорта идет в Москву, не забудем и о сильной зависимости в отношении импорта сырья.

В Минске, кроме того, находится штаб-квартира СНГ, наднационального органа, в котором Россия играет ведущую роль. EastJournal подчеркивает, что это очень эффективный способ осуществлять «российское влияние на бывшие республики СССР».

Далее следует подробный список разногласий между Россией и Белоруссией. Первые признаки некоторых разногласий пришли на президентских выборах 2007 года, когда действующий президент Лукашенко обвинил Путина в желании интегрировать Белоруссию в Российскую Федерацию, заявив, что он приложит все свои усилия в сохранении неприкосновенности суверенитета и независимости своей страны.

В разгаре украинского конфликта, на ранних этапах войны, Кремль пытался добиться от Минска подписания санкций, чтобы ограничить экспорт украинской продукции, затем Москве пришлось сделать это в одностороннем порядке.

Президент Лукашенко всегда старался поддерживать нейтральную позицию, поэтому переговоры по прекращению конфликта на Украине прошли в белорусской столице. Еще одним поводом для дискуссий стало решение Минска отменить визы (с лимитом 5 дней) для граждан 80 стран, «обрушилась резкая критика со стороны Кремля, который даже предложил вновь ввести пограничный контроль».

Учитывая изменения в отношениях с Москвой, таким образом, как отмечается в статье, Лукашенко не стоит, сложа руки, а «пристально смотрит в сторону Китая».

На первом этапе было достигнуто соглашение о создании индустриального парка на окраине белорусской столицы: эта инфраструктура позволит китайским компаниям иметь выгодное положение для получения доступа к европейским и российским рынкам. Сотрудничество было расширено на культурном фронте с открытием культурного китайского центра в Минске 21 декабря, скоро предстоит открытие центра белорусской культуры в Пекине.

Автор статьи приходит к следующему выводу: отношения между Минском и Москвой оставляют желать лучшего, новые перспективы в отношениях с Китаем могут иметь решающее значение для Белоруссии, хотя неясно, сколько выгод от этого нового партнерства будет обеспечено двум странам.