Курс рубля к доллару и евро меняется незначительно
Москва, 3 февраля, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Биржевой курс рубля вырос к доллару США и снизился к евро на открытии торгов 3 февраля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Доллар. Евро
По состоянию на 10:10 мск, доллар опустился к рублю на 3 копейки и торгуется по 59,39 руб. Курс евро к рублю поднялся на 2 копейки, до 63,97 рубля.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января 2017 г. в Банке России сообщили, как нужно стабилизировать курс российского рубля.
По мнению экспертов регулятора, если в перспективе будут введены жесткие бюджетные правила, и они будут применяться на постоянной основе в сочетании с политикой таргетирования инфляции, то эти меры существенно стабилизируют курс рубля.