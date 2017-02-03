Екатеринбург, 3 февраля, 2017, 11:09 — ИА Регнум. В детском саду №75 города Екатеринбурга проводится эпидемиологическое расследование случая групповой заболеваемости детей острой кишечной инфекцией (ОКИ). Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

«С 25 января по 02 февраля 2017 года поступило шесть экстренных извещений о случаях заболевания острой кишечной инфекцией детей из 3 групп детского сада», — говорится в сообщении управления.

На данный момент специалистами Роспотребнадзора выявлены нарушения санитарных правил, условий хранения продуктов и медосмотров у персонала учреждения. Проводятся лабораторные проверки воды, продуктов и смывов. Установлено, что причиной острой кишечной инфекции стал норовирус 2 типа, который был обнаружен у заболевших детей. В детском саду проведена дезинфекция, а группы, в которых заболели дети, были закрыты до 6 февраля.

Напомним, что с января 2017 в Свердловской области наряду с ОРВИ и гриппом отмечается сезонный подъём вирусных кишечных инфекций. В пресс-службе регионального Роспотребнадзора сообщили, что наибольшему риску заболевания норовирусными и ротовирусными инфекциями подвержены дети до трёх лет.

По данным управления в начале текущего года наибольшим рискам по заболеваемости ОКИ подвержены жители областного центра, Ирбита, Первоуральска, Полевского и Слободо-Туринского района.