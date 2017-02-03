Минск, 3 февраля, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Александр Лукашенко считает, что государственная задолженность Белоруссии достигла критических объёмов и к дальнейшим займам стране прибегать нельзя. Об этом он заявил 3 февраля на встрече с представителями белорусских и зарубежных СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Можно у кого-то одолжить, отобрать, взять, но это не наш путь. Одалживать можно, но уже нельзя. Потому что у нас и так задолженность приличная межгосударственная, корпоративная и так далее. Деньги надо возвращать», — сказал Лукашенко.

«Особо надеяться на то, что мы будем заимствовать и за счёт этого повышать заработные платы и пенсии, этого не будет, — добавил глава республики. — Заработные платы и пенсии могут быть повышены только за счёт эффективной работы экономики».

Как передавало ИА REGNUM, государственный долг Белоруссии за 2016 год увеличился на 4,1 млрд белорусских рублей (на 12,5%) и по состоянию на 1 января 2017 года составил 37 млрд белорусских рублей.

Согласно данным Минфина Белоруссии, в минувшем году страна привлекла внешние государственные займы на сумму $1934,9 млн, в том числе $800 млн — от Евразийского фонда стабилизации и развития, $552 млн — от правительства и банков России, $446,9 млн — от банков КНР, $134,2 млн — от МБРР, $1,8 млн — от ЕБРР и СИБ.

В 2016 году белорусская промышленность продолжила падение, снизились показатели экспорта и импорта, деловой активности в целом и реальных доходов населения. Надежды официального Минска на получение кредита в $3 млрд от МВФ не оправдались. Евросоюз и США также не предоставили Белоруссии финансовой помощи. Лишь Россия продолжает поддержку своего номинального союзника, однако и она сократила объёмы помощи.