Нью-Дели, 3 февраля, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Корпорация Apple договорилась с правительством Индии о начале сборки смартфонов компании в Бангалоре, сообщает Times of India со ссылкой на пресс-релиз Министерства электроники и информационных технологий.

Apple-iphone.ru Iphone 8

По данным издания, сборка может начаться в 2017 году — в июне. Производство смартфонов Apple в Индии будет «способствовать развитию передовых технологий», которые помогут стране в глобальной конкуренции.

Компания Apple готовится к запуску производства. Выпуская свою продукцию в Индии, корпорация сможет минимизировать расходы за счет налоговых льгот и субсидия. Индия же получит тысячи новых рабочих мест.