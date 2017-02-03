Лондон, 3 февраля, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Австралийский журналист, основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж располагает данными, которые могут повредить репутации кандидата в президенты Франции, бывшего министра экономики, промышленности и цифровых дел Эммануэля Макрона. Об этом Ассанж сообщил в интервью газете «Известия».

Photo Claude TRUONG-NGOC Эммануэль Макрон

Как утверждает Ассанж, Макрон вёл политическую переписку с экс-кандидатом в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. В этой переписке содержаться компрометирующие заявления.

«Данные получены из личной переписки экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон», — сообщил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля WikiLeaks распространил информацию об имеющихся документах, связанных с кандидатом в президенты Франции от партии Национальный фронт Марин Ле Пен. Более 1,1 тысячи документов стали доступны вследствие утечки информации.

В другом сообщении сайт утверждает, что архивы содержат 3,6 тысяч документов, имеющих отношение к бывшему премьер-министру Франции, кандидату от партии Республиканцев Франсуа Фийону.

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