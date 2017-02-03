Якутск, 3 февраля, 2017, 10:36 — ИА Регнум. В Якутии торопятся внедрить не только стационарные, но и передвижные установки по утилизации отходов путём сжигания. Идея утилизировать мусор таким способом уже одобрена общественным экологическим советом при якутском комитете охраны природы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ben_Kerckx Свалка мусора. Отходы

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Установки по утилизации твёрдых коммунальных отходов сжиганием будут апробированы в Якутске и его пригороде, посёлке Жатай. Заниматься уничтожением мусора термическим способом намерена опытно-экспериментальная компания «Эко-Энергия». Городскому общественному экологическому совету она презентовала видеоматериал о работе своей продукции по сжиганию отходов, не только бытовых, но также промышленных, медицинских и прочих.

Помимо стационарных установок компания намерена изготавливать передвижные, автономные аппараты на автомобильном ходу производительностью 2−7 кубометров. Предложения «Эко-Энергии» вызвали поддержку большинства членов совета при якутском комитете охраны природы. Там не только сочли идею сжигать мусор положительной, но и попросили ускорить её внедрение. В ближайшее время проект внедрения мусорожигательных установок будет проходить публичные общественные слушания и процедуру государственной экспертизы.

Напомним, для Якутска остро стоит проблема утилизации отходов: свалка на Вилюйском тракте давно переполнена, высота мусорных куч составляет уже 11 метров.