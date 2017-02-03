Гуанчжоу, Китай, 3 февраля, 2017, 09:31 — ИА Регнум. Правоохранительные органы провинции Гуандун провели серию задержаний граждан КНР, подозреваемых в мошенничестве. В общей сложности по делу о мошенничестве на общую сумму в 1 млн юаней проходят 14 граждан КНР.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенники

Как установили сотрудники полиции, преступники получили доступ к личной информации китайских пассажиров, которые должны были совершить внутренний перелет по Китаю. За несколько часов до вылета жертвам мошенников приходили сообщения от лица авиакомпаний с информацией о том, что их рейс отменен.

В следующем сообщении жертвам предлагали прислать данные банковских карточек для возмещения стоимости билетов и денежной компенсации в размере 300 юаней. После того как пассажиры отправляли смс-сообщения с данными, с их банковских счетов списывались различные суммы денег, пишет «Сина синьвэнь».

Одна из жертв не досчиталась на своем счету сразу 43 тыс. юаней (более 374 тыс. руб). Сразу после этого мужчина обратился в полицию. В заявлении правоохранительных органов не сообщается как злоумышленники получили доступ к базам авиакомпаний.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Китае продолжается следствие по делу о самом крупном мошенничестве в истории страны. Как установили сотрудники правоохранительных органов, в результате деятельности финансовой пирамиды Ezubao более 900 тыс. граждан КНР были обмануты на общую сумму в размере около 58 млрд юаней ($8,6 млрд).