Ставрополь, 3 февраля, 2017, 09:16 — ИА Регнум.



Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Авария с маршруткой на Ставрополье

В Ставропольском крае произошла автоавария с участием маршрутного такси. Внедорожник столкнулся с маршруткой рейса «Ставрополь — Ростов-на-Дону». Один человек погиб. Все пассажиры маршрутки доставлены в больницу.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД, авария произошла сегодня утром в 07:35 на 305 километре автодороги «Ростов-на-Дону — Ставрополь» (под городом Михайловском, неподалеку от Ставрополя).

Пока точно обстоятельства не установлены, но известно, что внедорожник «Киа Спортаж» по непонятным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой, отъезжающей из Ставрополя в сторону Ростова.

Водитель внедорожника погиб на месте. Все шесть пассажиров маршрутки доставлены в больницу. Пока неизвестно, сколько из них серьезно пострадало. Их осматривают и фиксируют травмы.

Водитель маршрутки не пострадал. На месте работают эксперты, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, что в эти в Ставропольском крае складываются неблагоприятные погодные условия. На длрогах гололедица, снеждные перекаты. Накануне вечером практически на всю ночь из-за непогоды закрывалась трасса под Георгиевском. На других также было затруднено движение, транспорт проезжал колоннами в сопровождении сотрудников ДПС.