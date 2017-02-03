Москва, 3 февраля, 2017, 09:02 — ИА Регнум. Использование современных устройств, таких как смартфоны и планшеты, не сказывается на школьной успеваемости. Более того, гаджеты могут выступить помощниками учителя, если задействовать их в образовательном процессе, считают специалисты Института образования НИУ ВШЭ. Статья об их исследовании опубликована на научно-образовательном портале университета.

Modiranclub.com Гаджеты

Эксперты опросили более 3 тыс. школьников, 85% которых рассказали о том, что пользоваться современными устройствами на уроках им запрещено. При этом 50% из них выходит через гаджеты в интернет, а четверть пользуется для этого еще и стационарными компьютерами.

70% школьников признались, что на уроках могут играть на смартфонах, общаться с друзьями в соцсетях или слушать музыку. Однако столько же респондентов пользуются гаджетами, чтобы найти информацию по теме урока.

«И отличники, и хорошисты, и троечники, когда им становится скучно, переключаются на экран смартфона. Ребята используют девайс и чтобы найти учебную информацию», — отмечает специалист НИУ ВШЭ Диана Королева.

По мнению ученых, современные технологии способны помочь учащимся выполнять задания, в то время как запрет педагогов на гаджеты, напротив, мешает обучению — у ребят падает интерес к учебе и растет критическое отношение к школе. При этом связи между успеваемостью школьников и интенсивностью использования гаджетов на уроке не выявлено.

На сегодняшний день уже наработаны методики эффективного обучения с помощью личных устройств, в частности, ученики могут брать из интернета информацию либо просматривать дома теоретическую часть занятий.