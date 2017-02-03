Бийск, Алтайский край, 3 февраля, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Автомобилисты, которым в вечернее время и ночное необходимо следовать по федеральной трассе М-52 в Алтайском крае должны быть готовы к вероятности того, что их путь в сторону Бийска и обратно может значительно затянуться из-за военных учений, передает корреспондент ИА REGNUM. О выводе пусковых установок ПГРК «Тополь» объявлено официально Министерством обороны РФ, а это означает, что как только крупногабаритная техника покидает специальные сооружения и приступает к протяжённым маршам, военные без объяснений перекрывают М-52.

Минобороны РФ ПГРК «Тополь»

Как сообщает официальный сайт Минобороны, учение с выводом пусковых установок на полевые позиции проводят в Барнаульском соединении РВСН. «Особое внимание во время практических действий войск будет уделено вопросам противодействия воздушному и наземному противнику, отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранения боеспособности и выполнения боевых задач в сложных условиях обстановки. Расчеты отработают множество задач и вводных, в том числе технических, предусмотрена смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности», — пояснили Минобороны РФ.

Известно также, что одной из самых приоритетных задач станет отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований именно в ночное время.

Судя по заявленному в этом году увеличению сроков несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования, проблемы с передвижением по трассе М-52 автомобилисты могут испытывать в течение месяца. Всего к данному мероприятию привлечено около 200 новобранцев, освоивших программу общевойсковой подготовки.

Светлана Шаповалова Автомобилисты на трассе М-52 в ожидании открытия трассы

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года пусковые установки «Тополь» вышли на маршруты боевого патрулирования и в Тверской области.