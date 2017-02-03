В Таиланде идут поиски виновных в угрозах убийством вице-премьеру
Бангкок, 3 февраля, 2017, 08:53 — ИА Регнум. Военные Таиланда заявили об угрозах, поступающих в соцсетях вице-премьеру и министру обороны страны генералу Правиту Вонгсувану, сообщает Bangkok Post.
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Бангкок. Таиланд
Командующий сухопутными войсками Таиланда генерал Чалемчай Ситтхисат заявил журналистам, что военные считают эти угрозы убийством серьезными и виновные будут найдены. Кроме того, усилены меры безопасности генерала Вонгсувану.
Ситтхисат добавил, что виновные в публикации угроз в соцсетях будут наказаны — их найдут правоохранительные органы. Генерал не исключил, что за постами в соцсетях может стоять реальный заговор.