Грозный, 3 февраля, 2017, 08:49 — ИА Регнум. В Чечне запустили производство автовездеходов багги. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил конкурс на название для новой машины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По условиям главы, в конкурсе могут принять участие все подписчики чеченского лидера в Instagram. Необходимо придумать названия «большому багги и его младшему брату». В названии должны быть отражены характеристики багги и его российское происхождение.

«Универсальный автомобиль адаптируется под различные военные и гражданские нужды. Боевой багги — это настоящий «мультитул» для военных. Планируется также выпускать и спортивную модель. Помимо трехместной версии, в этом году планируется выпуск большой шестиместной машины», — написал в Instagram Рамзан Кадыров.

Победителю, чьи названия окажутся наиболее уникальными, будет предоставлена возможность «первым испытать малую машину и пройти курсы экстремальной автоподготовки с инструкторами Международного учебного центра сил специального назначения», пообещал Кадыров.

Технику для нужд военных будут собирать на Аргунском автомобильном заводе «Чеченавто», сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе главы и правительства региона. Багги предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и в условиях бездорожья.