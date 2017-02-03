Москва, 3 февраля, 2017, 08:43 — ИА Регнум. Рубль пошел в рост. Все факторы в его пользу сработали, но свою лепту внесли и неожиданные сообщения о «смягчении санкций», считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«В документе министерства финансов США под названием «Генеральная лицензия номер 1» сказано, что отныне за определенным исключением разрешаются «все сделки и действия» с участием ФСБ, которые ранее были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года. Трамп и его администрация поспешили уверить рынки, что это обычный порядок действий и не имеет отношения к «оттепели». Но факт остается фактом. И рубль это запомнил», — пояснила Афанасьева.

«Дальнейшее укрепление российской валюты вполне реально. Помимо растущей нефти, свою роль могут сыграть ослабление доллара США и постепенная стабилизация экономической ситуации в России. Сегодня, 3 февраля, можно будет увидеть дальнейшее падение USD/RUB с целью на отметке 59,00», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, на 3 февраля Центробанк РФ снизил официальные курсы доллара и евро. Курс доллар США опустился на 32 копейки и составил 59,9858 рубля. Курс евро упал на 30 копеек и составил 64,7307 рубля.