Вашингтон, 3 февраля, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Представители некоммерческой организации Американский союз гражданских свобод (ACLU) направили в суд коллективный иск в отношении миграционного указа, подписанного главой государства Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По мнению истцов, указ нарушает права граждан семи мусульманских стран, так как запрещает им вернуться в Соединенные Штаты. В большинстве своем истцами являются обладатели студенческой визы. В частности, это гражданин Йемена, который выехал с территории США и теперь не может вернуться в страну.

В обращении ACLU говорится, что в связи с запретом мигранты из мусульманских стран, постоянно проживающие в США, не могут «становиться гражданами, постоянными жителями и обладателями статуса беженца». Дело в том, что в указе Трампа не говорится об изменении статуса тех иммигрантов, которые уже живут в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января президент США Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов». Запрет на въезд в США в течение 90 дней распространяется на граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Также на 120 дней приостановлен прием беженцев из любых стран, а прием сирийских беженцев отложен на неопределенный срок.