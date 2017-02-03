Вашингтон, 3 февраля, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назначил на должность посла в Китай губернатора штата Айова Терри Бранстеда, отметив, что он может помочь улучшить торговые отношения между двумя странами, сообщает Reuters.

Флаг КНР

«Мы хотим продолжить отношения и улучшить торговлю между нашими странами», — заявил Бранстед в интервью китайскому новостному агентству Синьхуа. «Я надеюсь, что смогу сыграть в этом конструктивную роль», — добавил выдвиженец Трампа, который еще ждет одобрения своей кандидатуры у Сената.

Назначение Бранстеда происходит в непростой обстановке в американо-китайских отношениях. Так, Трамп выступил против свободной торговли с Китаем, обвиняя Пекин в том, что из-за такой практики в США сокращаются рабочие места. Президент США пригрозил введением штрафных санкций для китайской продукции.

Пекин, в свою очередь, заявил, что будет стремиться решать все споры с Вашингтоном путем переговоров, но в случае, если США развяжут торговую войну, то получат достойный ответ.

Напомним, президент США Дональд Трампа во время своей предвыборной кампании не раз критически высказывался о системе свободной торговли, сложившейся в мире. Такие организации как НАФТА, ВТО и Транстихоокеанское партнерство, по его мнению, не способствовали внутреннему развитию США.

Кроме того, президент высказывался за установления высоких таможенных тарифов для иностранных товаров, в первую очередь, — для китайских. Данные заявления вызывают опасения у китайской стороны.