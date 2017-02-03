Стокгольм, 3 февраля, 2017, 08:33 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею с мячом разгромила команду Белоруссии в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Швеции. Встреча, прошедшая 2 февраля в Сандвикене, завершился со счетом 17:0.

Хоккей с мячом. СССР

В составе победителей голевыми действиями отметились Евгений Иванушкин (6 голов), Алмаз Миргазов (4), Янис Бефус (2), Александр Антипов (2), Никита Иванов (2) и Артем Бондаренко.

Таким образом, сборная России вышла в полуфинал ЧМ, где сыграет с командой Финляндии.

Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Швеция. ¼ финала.

Россия — Белоруссия — 17:0 (6:0).

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