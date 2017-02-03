Москва, 20 ноября, 2021, 06:52 — ИА Регнум. Предложение о лишении дипломов врачей, агитирующих против вакцинации и отговаривающих от прививок пациентов, поддержал глава Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург 19 ноября в беседе с РИА Новости.

Kremlin.ru Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург

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Гинцбург пояснил, что полностью поддерживает предложение сенатора и кандидата медицинских наук Александра Башкина о пожизненном лишении дипломов врачей, отговаривающих граждан от вакцинации.

По мнению Гинцбурга, такие врачи фактически используют своё служебное положение во вред людям.

«Губят людей, то есть убивают. Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом? А он им воспользовался совершенно неправомерно: не для тех целей, для которых его государство и общество наделяло возможностью лечить и быть посредником между медицинской процедурой, лекарством — вакциной в данном случае — и, соответственно, больным или человеком, который, возможно, заболеет», — так разъяснил Гинцбург своё мнение по вопросу о врачах-антипрививочниках.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи Гинцбург назвал граждан, купивших сертификат без вакцинации от COVID-19 источниками новых штаммов коронавируса.