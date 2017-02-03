Астрахань, 3 февраля, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Глава управления Федеральной службы исполнения наказаний по Астраханской области Алексей Киктев взят под домашний арест. Об избрании такой меры пресечения фигуранту уголовного дела о превышении должностных полномочий стало известно накануне, 2 февраля.

Wallsbox.ru Фемида

Озвучены и некоторые подробности расследования. Так, следствие подозревает Киктиева в использовании труда заключённых астраханских исправительных колоний и собственных подчинённых. Их он привлекал на строительство собственного коттеджа, пишут «Астраханские новости». Причем дом главе УФСИН «рабочие» возводили на безвозмездной основе и на протяжении длительного времени.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении начальника УФСИН России по Астраханской области, полковника внутренней службы Алексея Киктева по статье о превышении должностных полномочий было возбуждено в последних числах января текущего года. Тогда подробности уголовного преследования не сообщались.

Напомним, на должность руководителя управления ФСИН по Астраханской области Алексей Киктев был назначен 9 июня 2014 года. До этого назначения занимал пост заместителя начальника УФСИН России по Приморскому краю.