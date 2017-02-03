Москва, 3 февраля, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Первый коммерческий пуск ракеты-носителя «Протон-М» намечен на начало апреля. На выполнение государственного заказа запуск не повлияет, об этом сообщил глава «Роскосмоса» Игорь Комаров в интервью телеканалу «Россия 24».

Kazcosmos.gov.kz Протон-М

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с заказчиком пуска. При этом Комаров добавил, что все «ракетоносители, которые в этом году должны быть запущены по государственному заказу, они есть в наличии».

Как передавало ИА REGNUM, в января этого года стало известно о решении «Роскосмоса» изменить график запусков ракеты-носителя «Протон-М» в связи с отзывом на завод-изготовитель двигателей второй и третьей ступени. В процессе огневых испытаний выяснилось, что Воронежский механический завод проводил сборку агрегатов с нарушениями.

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