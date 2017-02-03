Пекин, 3 февраля, 2017, 08:19 — ИА Регнум. За время новогодних празднеств, Китай принял 344 млн. туристов, доход в экономику страны от которых составил более 423 млрд. юаней. Всего за границу выехало порядка 6,15 млн. граждан, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше на 7%, передает китайское агентство «Сина синьвэнь» 3 февраля.

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Согласно расчетам, за период новогодних торжеств в 2017 году Китай принял 344 млн. туристов, что выше, чем в прошлом году на 13,8%. При этом общий доход в 423 млрд. юаней выше прошлогоднего на почти 16%.

Семейные путешествия стали выбором немалого количества граждан. В связи с этим в канун Нового года был достигнут туристический пик: принято порядка 50,5 млн. туристов, что выше прошлогоднего показателя на 10,4%.

Напомним, что нынешний Новый год по Восточному календарю выпал на 28 января. В прошлом году праздник пришелся на 8 февраля.