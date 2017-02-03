Вашингтон, 3 февраля, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Республиканцы в Конгрессе США прикладывают все усилия по отмене программы медицинского страхования Obamacare, созданной в годы президентства Барака Обамы, сообщает Reuters.

Obamacare

Несколько влиятельных консерваторов в палате Представителей обеспокоены тем, что проект отмены Obamacare замедлился. Они заявили что данный процесс в Сенате должен был пройти быстро, учитывая, что республиканцы в нем доминируют, однако сенатор-республиканец от штата Теннесси и председатель комитета по здравоохранению Ламар Александер призвал своих однопартийцев к терпению.

«Мы пытаемся устранить тот ущерб, который нам нанес Obamacare», —заявил Александер журналистам. «Мы не можем просто взять и отменить закон прежней администрации, это невозможно технически. Кроме того, некоторые его части мы хотим сохранить», — добавил он.

С таким утверждением не согласен вице-президент США Майк Пенс, который в интервью телеканалу Fox News высказал свое мнение. «Мы намерены следовать директиве президента Дональда Трампа, заключающейся в отменеObamacare и замене его другим законом. Конгресс должен сделать это в одно и тоже время», — пояснил Пенс.

По словам вице-президента, закон администрации Обамы должен быть заменен новым законом, а не усовершенствован.

Напомним, Obamacare считается одним из достижений администрации президента Барака Обамы. Он был попыткой реформирования медицинской системы, пребывающей в застое с 1960-х годов.

Реформа вызвала раскол в американском обществе. 12 января Сенат США инициировал процедуру отмены закона, но, по мнению некоторых законодателей, этот процесс растягивается на неопределенный срок.