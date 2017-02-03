Вашингтон, 3 февраля, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Вашингтон намерен в ближайшее время объявить о введении новых санкций против Тегерана. Решение об этом может быть принято не позднее 5 февраля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

DAVID HOLT Иран

Новые ограничения коснутся восьми организаций, которые обвиняются в поддержке терроризма, а также 17 организаций, на которые распространяется указ президента США о распространения оружия массового уничтожения. Отмечается, что новые санкции не должны повлиять на соглашение с Ираном о мирном характере его ядерной программы.

1 февраля законопроект о новых санкциях против Ирана был внесен в Палату представителей США конгрессменами-республиканцами. Инициатива подразумевает расширение тех ограничений, что были наложены ранее, а также новые меры. В частности, санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и авиакомпании Mahan Air. Последняя, как отмечено в документе, «помогает КСИР в распространении терроризма».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января иранская сторона выполнила испытание баллистической ракеты средней дальности. Ракета, запущенная в районе города Семнан на севере Ирана, преодолела расстояние в 1014 км.