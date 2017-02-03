Хартфорд, США, 3 февраля, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Американский рэпер Кертис Джеймс Джексон Третий, более известный как 50 Cent, отныне не считается банкротом. Такое решение, как передает USA Today, принял Федеральный суд в городе Хартфорд в штате Коннектикут (США).

Hyperlush.com 50 Cent

«Судья закрыл дело о банкротстве рэпера 50 Cent после того, как мужчина выплатил кредиторам более $22 млн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что музыкант выплатил $8,7 млн из своих собственных средств, а еще $13,65 млн — из компенсации, полученной исполнителем в результате урегулирования дела о недобросовестных юридических действиях по другому процессу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский рэпер выложил в интернете интимное видео своей бывшей девушки, она подала на него в суд. Суд признал 50 Cent виновным и обязал выплатить женщине $5 млн. После проигранного процесса рэпер и выступил с просьбой признать его банкротом.

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