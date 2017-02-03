Пекин, 3 февраля, 2017, 07:20 — ИА Регнум.

Две китайские государственные горнодобывающие компании планируют уничтожить древний буддийский город в Афганистане, чтобы добраться до медных залежей под ним, публикует на своих полосах гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) материал американского канала CNBC 2 февраля.

En1clic.fr Мес Айнак

Авторы материала, ссылаясь на документальный фильм 2014 года «Спасти Мес Айнак», утверждают, что китайские госкомпании Metallurgical Group Corporation (MCC) и Jiangxi Copper запустили процесс рытья котлованов к 40 км к юго-востоку от Кабула, где находится древний буддийский город, которому порядка 5 тыс. лет.

По сведениям Министерства горных дел Афганистана, в этом месте находятся вторые по величине залежи меди, утверждается в материале. Китай же является крупным импортером меди и главным производителем промышленного металла.

В 2007 году под руководством тогдашнего президента Хамида Карзая MCC выплатила Афганистану 3 млрд долл. США за аренду Мес Айнака на 30 лет.

MCC планирует добыть меди более чем на 100 млрд долл. США прямо под Буддийским городом, при этом, как утверждается, археологи пытаются не допустить разрушения города.

Приводятся также и высказывания представителей афганских НКО, показанные в фильме, в частности Integrity Watch Afghanistan. Джаведа Нурани заявляет, что подобные действия — нарушение мировых стандартов и законов археологии. Кроме того, Нурани утверждает, что жители минимум дюжины деревень были выселены из мест проведения работ без их согласия.

«Люди взволнованы, поскольку никто не поинтересовался их мнением, — заявил Нурани. — Это является однозначным нарушением всех экологических и социальных стандартов Афганистана».

Президент компании MCC в фильме утверждал, что граждане были предупреждены о планируемых работах заранее, кроме того, компания передала часть работ на субподряд афганским предприятиям и предоставила рабочие места местным жителям.

Как утверждает CNBC, радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отстраненное от власти в Афганистане в 2001 году, пообещало не посягать на китайский проект.

Напомним, что Мес Айнак — это комплекс сооружений древности, расположенный в 40 км к юго-востоку от афганской столицы Кабула на высоте около двух километров над уровнем моря. На территории комплекса археологами обнаружено более 400 статуй Будды. Мес Айнак является вторым по величине буддийским комплексом после Хадды. По мнению французского археолога Филиппа Маркиза, Мес Айнак является одним из ключевых пунктов Шелкового пути.

Стоит также отметить, что Integrity Watch Afghanistan (IWA) является неправительственной организацией, организованной в 2005 году. Декларируемыми целями организации стали мониторинг и противодействие политической коррупции, а также политико-ориентированные исследования. Спонсорами и партнерами на официальном сайте организации числятся созданный правительством США Ревизионный центр по восстановлению Афганистана, Фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса, Институт мира, Всемирный банк и ряд других организаций.