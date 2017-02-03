Киев, 3 февраля, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Безвизовый режим Украины с Европейским союзом начнёт действовать с лета 2017 года, пишет «Европейская правда».

Флаг ЕС

«Собеседники в Еврокомиссии и Совете ЕС утверждают, что украинский безвизовый режим будет одобрен в конце весны, а заработает летом», — сообщается в статье.

Уточняется, что, вероятнее всего, это произойдёт уже в июле, по некоторым предположениям — с первого же июльского дня. Чтобы разблокировать въезд украинских граждан в ЕС без виз, нужно окончательное одобрение «механизма приостановления» — этот процесс должен завершиться до конца зимы.

Издание уточняет, что рассмотрение соответствующего документа Европарламентом должно произойти в апреле, а одобрение со стороны Совета ЕС — в мае (после завершения выборов президента Франции).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко на встрече с послами ЕС в Киеве заявил, что украинцы «могут разочароваться» в «европейском выборе» — в случае, если союз не предоставит безвизовый въезд украинскому государству. Вопрос необходимо решить уже в 2017 году.

«Во-первых, сделать Соглашение об ассоциации юридически свершившимся фактом. Во-вторых, украинцы должны, наконец, получить право осуществлять безвизовые поездки в государства — члены Европейского союза», — сказал он.