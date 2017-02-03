Углегорск, Сахалинская область, 3 февраля, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Углегорский городской округ Сахалинской области войдет в состав Свободного порта Владивосток. Идею сахалинских властей поддержал полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев, передает корреспондент ИА REGNUM

Andrey dementev Углегорск

Читайте также: Свободный порт Корсаков: на ржавых корытах рекордов не поставишь

Предложение о введении в Углегорском городском округе режима порто-франко озвучил губернатор Сахалина Олег Кожемяко в ходе работы Наблюдательного Совета Свободного порта Владивосток. Сегодня на территории Углегорского округа реализуется масштабный инвестиционный проект, связанный с увеличением добычи угля на Солнцевском разрезе, развитием портовой и горнодобывающей инфраструктуры.

Проект реализует «Восточная горнорудная компания». По данным геологов, разведанные запасы угля в Солнцевском разрезе составляют более 300 миллионов тонн. Большая часть добытого угля идет на экспорт в страны АТР через порт Шахтерск.

Читайте также: На Сахалине банкротится последняя угольная шахта

«Ведение режима Свободного порта позволит реализовать в Углегорске более 10 инвестиционных проектов. При этом общий объем инвестиций составит более 60 миллиардов рублей. В приоритете развитие угольной отрасли и, что особенно важно, здесь будут созданы новые рабочие места», — заявил губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

Островные власти рассчитывают, что в дальнейшем режим порто-франко может быть распространен и на Невельский район.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году режим Свободного порта был введен в Корсакове. Ключевой проблемой там инвесторы называли отсутствие современного промыслового флота. Свободный порт Корсаков предполагает развитие рыбного комплекса — логистический терминал, холодильник, перерабатывающие мощности, аукционную площадку и судоремонтный завод.