Барнаул, 3 февраля, 2017, 06:41 — ИА Регнум. В УФСБ России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по ч.1.1 ст.282.2 УК РФ (склонение лица в деятельность экстремистской организации), по которому в прошлом году арестовали барнаульца, занимавшегося вовлечением жителей Барнаула и Новосибирска в деятельность международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 3 февраля, в пресс-службе ведомства.

При задержании вербовщика в Барнауле была изъята экстремистская литература

Собрания членов организации с соблюдением мер конспирации проводились в 2015 года в арендованном помещении одного из барнаульских кафе, в котором мужчина организовал молельную комнату. «На еженедельных религиозных собраниях он начал пропагандировать среди приходивших идеологию и ценности международной религиозной экстремистской организации. При внушении основ «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) он позиционировал их как единственно верное исламское учение», — отмечают в ФСБ.

Теперь утвержденное прокурором уголовное дело предстоит рассмотреть Железнодорожному районному суду Барнаула.

Как уже сообщало ИА REGNUM, задержание вербовщика произошло в октябре 2016 года по итогам спецоперации, которая проводилась одновременно по четырем адресам в Барнауле. Также при задержании была изъята экстремистская литература. Все это время мужчина находится в одном из следственных изоляторов края. В ходе следственных мероприятий он дал исчерпывающие признательные показания.