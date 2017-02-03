Вашингтон, 3 февраля, 2017, 06:14 — ИА Регнум. Белый дом прокомментировал планы Израиля по строительству новых еврейских поселений в Палестине, передает Reuters 3 февраля.

Aaiusa.org Восточный Иерусалим

«Мы не считаем, что существование поселений является препятствием к миру», — говорится в заявлении администрации президента США.

Тем не менее, в заявлении отмечается, что строительство новых поселений или расширение существующих «может не оказаться полезным в достижении этой цели».

Известно, что новый президент США Дональд Трамп, в отличие от его предшественника Барака Обамы, не без оснований считается «другом Израиля» — Трамп уже обещал, что будет добиваться отмены резолюции СБ ООН, запрещающую «поселенческую активность» Израиля в Палестине.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе, сразу после вступления Трампа на пост президента США Израиль одобрил строительство 2500 домов в еврейских поселениях на Западном берегу и 566 домов в Восточном Иерусалиме. Позднее к ним добавилось разрешение на строительство еще 3000 единиц жилья и объявление о возведении нового поселения в Палестине взамен снесенного поселения Амона.

Таким образом, за две недели число домов, которое правительство Биньямина Нетаньяху разрешило построить в еврейских поселениях на палестинской территории, уже больше, чем за весь 2016 год.