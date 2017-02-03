Пхеньян, 3 февраля, 2017, 05:28 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил в отставку начальника разведывательного ведомства страны Кима Вон Хона, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники.

Abendblatt.de Ким Чен Ын

Отмечается, что 72-летний Ким Вон Хон в конце минувшего года якобы был уличён партийными органам в злоупотреблении служебными полномочиями.

Наряду с отставкой с поста министра государственной безопасности он также был понижен в воинском звании с генерала до генерал-лейтенанта.

При этом, как утверждают источники, Ким Вон Хон пока сохраняет небольшой шанс на восстановление своих позиций. Пост главы разведки он занимал с апреля 2012 года и считался одним из наиболее влиятельных представителей элиты Пхеньяна.

В ведении Министерства госбезопасности КНДР находятся разведка и контрразведка, ведомство отвечает за выявление подрывных элементов и аресты лиц, пытавшихся покинуть страну.

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