Лондон, 3 февраля, 2017, 04:10 — ИА Регнум. Стоимость нефти на мировых рынках почти не изменилась — Brent все так же торгуется по цене около $57 баррель, передает Associated Press 3 февраля.

Schmucki Нефть

Эталон нефти, баррель Brent, за день торгов в Лондоне вырос в цене на 12 центов и закрепился на уровне $56,92.

При этом вчерашний рост, вызванный новостями о сокращении объема добычи стран ОПЕК более чем на 1 млн баррелей в день, составлял почти $1,22. Сегодня таких «оптимистичных» новостей для трейдеров не было.