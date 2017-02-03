Нью-Йорк, США, 3 февраля, 2017, 03:58 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США изменились в пределах 0,1%, причем закрылись разнонаправленно: Dow Jones и Nasdaq снизились, S&P 500 вырос, передает Associated Press 3 февраля.

Котировки

Промышленный индекс Dow Jones упал на 6,03 пункта, менее чем на 0,1%, до 19 884,91 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 1,30 пункта (0,1%), до 2280,85 пункта. Композитный индекс Nasdaq упал на 6,45 пункта (0,1%), до 5636,20 пункта.

Трейдеры отмечают, что рынок «не может определиться» — инвесторы видят неплохие перспективы, но боятся решений и заявлений президента США Дональда Трампа, которые уже могли привести к «торговой войне» с Мексикой и «резкому похолоданию» в отношениях с арабскими странами.

«Общий экономический и финансовый фон для рынка выглядит довольно хорошо, но комментарии Трампа создают некоторую неопределенность», — считает Дэвид Келли, ведущий стратег J.P. Morgan Asset Management.

Кроме того, рынок очень ждет экономического отчета Белого дома за январь месяц, исходя из которого можно будет сделать выводы о реальном уровне безработицы и состоянии промышленности в Соединенных Штатах.

Как сообщало ИА REGNUM, фондовый рынок США показывал стабильный рост с момента избрания Трампа в ноябре 2016 года, несмотря на всю «антиисламскую» и «антимексиканскую» риторику избранного президента. Однако реальные шаги нового президента США в январе вызвали «испуг» у инвесторов — похоже, никто не ожидал, что команда Трампа начнет по-настоящему воплощать в жизнь все предвыборные обещания, даже самые резкие.