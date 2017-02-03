Вашингтон, 3 февраля, 2017, 03:12 — ИА Регнум. Вынесение приговора гражданину России Роману Селезневу, признанному в США виновным в кибермошенничестве, перенесено с 10 февраля на 21 апреля 2017 года, передаёт телеканал «Россия 24».

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Сообщается, что защита Селезнева ранее подавала ходатайство о том, чтобы определение меры наказания для российского гражданина было отложено до июня 2017 года. Суд Западного округа штата Вашингтон удовлетворил данную просьбу лишь частично.

При этом в пресс-службе суда отметили, что оглашение приговора состоится 21 апреля, только если его снова не отложат. Ранее ожидалось, что приговор Селезневу будет вынесен 2 декабря. Однако его оглашение было перенесено на 10 февраля. Причины данного решения тогда не уточнялись.

Как сообщало ИА REGNUM, Роман Селезнев был арестован агентами Секретной службы США на Мальдивских островах в 2014 году, а оттуда вывезен в США. МИД России назвал задержание и арест Селезнева похищением и нарушением норм международного права. Однако США отказались выдавать гражданина России.

Сеезневу были предъявлены обвинения в кибермошенничестве, умышленном причинении ущерба защищённому компьютеру, получении информации с защищённого компьютера, хранение более чем 15 неразрешённых приспособлений для доступа к защищённым компьютерным сетям, хищении персональной информации при отягчающих обстоятельствах — в общей сложности по 40 преступным эпизодам.

В августе 2016 года суд присяжных в городе Сиэтле (штат Вашингтон) признал Романа Селезнева виновным в кибермошенничестве.