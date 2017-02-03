Благовещенск, 3 февраля, 2017, 03:38 — ИА Регнум. В торговых точках Благовещенска, начиная с декабря 2016 года по январь 2017 года, наблюдался рост цен на сливочное масло и сыры — от 5 до 12 рублей за килограмм. Последняя неделя января какой-либо динамики в отношении указанных продуктов не показала, зато потребительская корзина несколько подорожала за счёт свежей капусты и рыбы. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM озвучили в пресс-службе Амурстата.

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Мороженая неразделанная рыба подорожала на 2,5% — её стоимость за килограмм к концу января составила 111,36 рублей вместо 108,67 рублей. Свежая капуста подорожала на 8,2% до 30,76 рублей за килограмм.

Стоимость свинины снизилась на 1% — килограмм продают за 343,37 рубля. Охлаждённых мороженых кур — на 1,4% до 185,60 рублей. Куриные яйца и гречка подешевели на 0,8% — в первом случае стоимость за десяток составляет 65,23 рублей, во втором случае килограмм стоит 79,76 рублей. Цены на свежие помидоры упали на 2,1% — вместо 161,01 рубля за килограмм в середине месяца до 157,67 рублей в конце января. Стоимость огурцов снизилась на 2,8% — падение с 222 рублей за килограмм до 215,69 рублей за килограмм.

Если отслеживать месячную динамику, то наибольший рост цен наблюдался на сыры. С конца декабря указанный продукт подорожал на 12,79 рублей: со 446,52 рублей до 459,31 рублей за килограмм. Менее резкий рост показателей отмечен на сливочное масло — со 634,49 рублей до 639,10 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за первую неделю 2017 года в торговых точках Благовещенска взлетели цены на свежие огурцы. Согласно первым январским данным Амурстата, рост показателя составил 25%, за 2016 год огурцы подорожали на 83 рубля. Наблюдалось повышение стоимости среди молочной продукции и ряда других овощей.

По данным Росстата, за минувший год больше всего в цене выросло сливочное масло — на 20,5%, молоко и молочная продукция подорожала на 9,5%.