Брюссель, 3 февраля, 2017, 02:19 — ИА Регнум. Три фракции Европарламента выступили с протестом и обратились к председателю Совета Европы Дональду Туску и президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с требованием не принимать верительных грамот от нового посла США Тэда Мэллока, передает Associated Press 3 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

Парламентарии, подписавшие обращение, «твердо убеждены, что человек, настроенный разрушать Европейский союз, не должен быть аккредитован».

Сообщается, что Тэд Мэллок, предлагаемый в качестве посла в ЕС новым президентом США Дональдом Трампом, известен своими «высказываниями о распаде Евросоюза» и «враждебными комментариями» по поводу европейской валюты.