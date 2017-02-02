Москва, 3 февраля, 2017, 01:41 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил возможную связь между попытками Вооружённых сил Украины прорвать оборону ДНР и призывами американского сенатора Джона Маккейна предоставить летальное оружие Киеву.

Eot.su Сгоревшая военная техника ВСУ

«Порошенко возобновляет военные действия — Маккейн тут же призывает Трампа дать Украине летальное оружие. Согласованные действия? Возможно», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Вместе с тем Пушков считает, что президент США вряд ли отреагирует на эти призывы. Трамп уже обвинял Маккейна, что тот стремится «развязать третью мировую войну». В свете этого вряд ли Трамп пойдёт на предоставление оружия Киеву», — отметил он.

Напомним, 2 февраля сенатор Джон Маккейн призвал президента США Дональда Трампа оказать помощь Украине, чтобы она могла «защитить себя от действий России».

«Я призываю вас реализовать в текущем, 2017 году полномочия, предоставленные вам в соответствии с Законом о национальной обороне, и направить летальное оружие Украине для защиты своей территории», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, с 29 января в Донбассе наблюдается самое серьёзное обострение обстановки за последние месяцы. Украинская сторона ведёт массированные артобстрелы на разных участках фронта в попытках прорвать оборону подразделений ДНР и ЛНР.

ВСУ начали применять для обстрела Донецка оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Как сообщили в командовании ДНР, в результате обстрелов 2 февраля в Донецке погиб один мирный житель, ещё около десяти получили ранения.