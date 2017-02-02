Донецк, 3 февраля, 2017, 01:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины около полуночи обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» Киевский район Донецка. Об этом 3 февраля сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на оперативное командование ДНР.

Минобороны России РСЗО «Град»

«Район проспекта Киевский, 6, прилёт из РСЗО «Град», — сказал представитель командования. Информация о пострадавших и разрушениях в настоящее время уточняется.

Ранее сообщалось, что украинские силовики начали применять для обстрела Донецка оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У». В частности, ракеты разорвались в Червоногвардейском и Калининском районах. По заявлению военных ДНР, одну из ракет удалось сбить средствами ПВО. Также ВСУ были применены тяжелые реактивные системы залпового огня «Ураган».

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин поздно вечером 2 февраля сообщил, что в результате данных обстрелов в Донецке погиб один мирный житель, ещё около десяти получили ранения.

Как передавало ИА REGNUM, с 29 января в Донбассе наблюдается самое серьёзное обострение обстановки за последние месяцы. Украинская сторона ведёт массированные артобстрелы на разных участках фронта в попытках прорвать оборону подразделений ДНР и ЛНР.

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