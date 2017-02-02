Вашингтон, 3 февраля, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Эсминец ВМС США Porter вошёл в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота ВМС США.

USS Porter DDG 78

В сообщении ВМС США указано, что корабль должен принять участие в международных учениях «Морской щит-2017». В этих маневрах должны принять участие 2,8 тыс. военнослужащих США, Украины, Испании, Канады, Турции, Греции, Болгарии и Румынии.

Пресс-служба шестого флота ВМС США уточняет, что эсминец Porter направлен в Черное море «для проведения операций по поддержанию морской безопасности и расширению возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе».